الفتح يدعو السوداني الى مكاشفة الشعب بالمؤامرة الامريكية الجديدة

دعا القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى مكاشفة الشعب العراقي بالمؤامرة الجديدة التي تحيكها الولايات المتحدة الامريكية من خلال تقليل التحويلات المالية للعراق والتي أدت الى رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ازمة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي مؤامرة أمريكية لجعل العراق راضخا للإرادة الامريكية".

وأضاف ان "السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الصرف يعود بالدرجة الأساس الى قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتقليل تحويل الأموال العراقية الى 10%"، مبينا أن "مبيعات النفط تسلم الى البنك الدولي والأخير يحولها الى البنك الفدرالي الأمريكي الذي يقوم بتحويل تلك الأموال".

ودعا الفتلاوي الحكومة الى "مكاشفة الشعب العراقي بالمؤامرة الجديدة التي تحيكها الولايات المتحدة الامريكية من خلال تقليل التحويلات المالية للعراق"، مطالبا القوى السياسية بأن "يكون لها موقف ليكون العراق مستقلا وله الحق بالتصرف بامواله وثرواته والى إيجاد البديل وعدم التعامل بالدولار" .