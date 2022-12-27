حقوق: أمريكا تفرض الوصاية على الشعب العراقي

اتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي ، الثلاثاء ، الولايات المتحدة الأميركية بفرض الوصاية على السيادة العراقية والاقتصاد والمال العراقي .

وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ما يجري هو فرض للوصاية ألامريكية على السيادة العراقية وعلى الاقتصاد والمال العراقي"، مبينا أن "العراق خرج من الفصل السابع ولا يمكن لأحد فرض عليه أي وصاية وعليه طالبنا في استعادة وتحويل الأرصدة العراقية بالكامل إلى خزينة الدولة العراقية ".

وأضاف أن "موقفنا ثابت وهو عدم تحويل أموال النفط العراقي المباع إلى البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يتحكم بمعية وزارة الخزانة الأمريكية بإجراءات تحويل الدولار إلى الداخل العراقي".

واشار الساعدي الى ان "أمريكا وضعت موخرا إجراءات وقيود تسببت بخفض نسبة الاموال العراقية المحولة إلى العراق ما تسبب قلة في العرض وزيادة على الطلب وبالتالي أدى إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".