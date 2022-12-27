الحشد الشعبي يجهز تربية الرصافة الثالثة بوجبة جديدة من المقاعد المدرسية

جهز فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي / مصنع الهندسة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، وجبة جديدة من المقاعد المدرسية (الرحلات) للمديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة في مدينة الصدر ببغداد.

وذكر بيان للحشد الشعبي ، أنه "شمل التجهيز الذي جرى بإشراف وزارة التربية، ٤ مدارس في مدينة الصدر وهي متوسطة روعة البيان للبنات في قطاع ٤١ واعدادية خولة بنت الأزور في قطاع ٢٤ ومدرسة النجاح الابتدائية في قطاع ٤١ ومدرسة الخالدون الابتدائية للبنات".

وأضاف البيان أن "تلك المدارس كانت تعاني من نقص المقاعد الدراسية"، مبينا انه "يمثل التجهيز المرحلة الأولى يليه تجهيز بقية المديريات في بغداد والمحافظات دعماً لمسيرة التربية والتعليم في عموم العراق".