نائب يشخص "تقصيرا كبيرا" بعمل هيئة الاعلام والاتصالات

شخص عضو مجلس النواب اسعد البزوني، الثلاثاء، بوجود تقصير كبير بعمل هيئة الإعلام والاتصالات خلال المرحلة الماضية.

وقال البزوني في حوار إن "هيئة الإعلام والاتصالات لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب، إذ أنها تقف إلى جانب شركات الهاتف النقال أكثر من المواطن والمصلحة العامة".

وأضاف أن "الشركات العاملة في العراق كان يجب أن تعاقب منذ زمن بعيد، فهي منذ عام 2010 لم تدفع الضرائب المستحقة عليها إلى الحكومة"، موضحاً أن "الاتصالات وضرائبها يمكن أن تكون مصدراً آخر للنهوض بالاقتصاد إلى جانب النفط".

ولفت البزوني إلى أن "الخطة وضعت منذ عهد الحاكم المدني للعراق بول بريمر من الخارج، لتكون الاتصالات خارج سيطرة الحكومة"، داعياً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "التعامل بشكل جاد مع هيئة الإعلام والاتصالات خلال المرحلة المقبلة".