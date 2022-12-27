عبد اللطيف: البنك المركزي فشل في السيطرة على ارتفاع الدولار

اتهم النائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي بالفشل في السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، فيما اكد ان الإجراءات التي اتخذها البنك لم تحد من الارتفاع الذي يحصل في الاسواق المحلية.

وقال عبد اللطيف في حديث لـ /المعلومة/ إن "البنك المركزي فشل في السيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد الأرقام التي وصل اليها في هذه الايام"، مطالبا "مجلس الإدارة في البنك المركزي بأن يأخذ دوره بشكل فعلي في تحقيق التوازن في قيمة أسعار الدينار مع الدولار الامريكي".

وتابع، ان "الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي لم تنجح في الحد من الارتفاع الذي يحدث الان"، محذرا من "استمرار التخوف الذي يحصل في التعامل التجاري في الاستيراد".

ولفت الى ان "التدخل الدولي أيضا له دور كبير في تفاقم ازمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، ولابد من إعادة الاستقرار الى سعر الصرف في الأيام القادمة".

ويواصل سعر صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتتجاوز، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة "منذ سنتين" حاجز 160 الف دينار مقابل كل 100 دولار.