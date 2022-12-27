الكشف عن موعد وصول الموازنة الى البرلمان

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، اليوم الثلاثاء، عن موعد وصول الموازنة العامة الى مجلس النواب، فيما اكد ان الموازنة لا تزال في أروقة وزارة التخطيط.

وقال النوري في حديث لـ /المعلومة/ إن "الموازنة العامة ستصل الى مجلس النواب في الثامن من كانون الثاني المقبل بعد اكمال العطلة التشريعية واستئناف البرلمان لجلساته"، مشير الى ان "قرار قانون الموازنة العامة سيحتاج الى شهر داخل البرلمان من التصويت عليه بشكل رسمي".

وتابع، انه "وزارة المالية سترسل لجنة للتدقيق فضلا عن اللجنة المالية النيابية من اجل قراءة ومراجعة جميع فقراتها وتفاصيلها كي تكون جاهزة لتمريرها تحت قبة البرلمان"، مبينا ان "الموازنة العامة لازالت في أروقة وزارة التخطيط من اجل اكمال إضافة بعض الفقرات".

وبين ان "هنالك رغبة جدية من جميع الكتل السياسية في إقرار قانون الموازنة العامة فور وصوله الى البرلمان، لما فيه من فقرات عديدة يتوقف عليها اغلب شرائح المجتمع".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التخطيط أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي التخطيط والمالية بسرعة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وتقديمها ضمن فترات زمنية مناسبة إلى مجلس النواب من أجل المضي بإجراءات إقرارها.