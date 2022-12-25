بعد انتهاء مدة الكفالة.. الكشف عن موقع المسؤول الاول بشأن "سرقة القرن"

كشف تحالف الفتح، اليوم الاحد، موقع المتهم الاول بسرقة القرن "نور زهير" بعد انتهاء مدة الكفالة التي قُدمت اليه من قبل الحكومة والقضاء، فيما أكد أن الجهات القضائية تتعامل وفق أليات مُحكمة بشأن استعادة الأموال وإعادة المطلوب الى السجن.

وقال القيادي بالتحالف، عائد الهلالي، في حديث ل / المعلومة /، إن "المتهم الاول بسرقة القرن نور زهير يعمل حالياً على تصفية العقارات التي كان مستحوذاً عليها من أموال الضرائب بعد ما مهلته الحكومة اسبوعين".

وأضاف، ان "عملية تصفية الأموال تحتاج الى الكثير من الوقت ولا تنتهي (بيوم وليلة)"، لافتا الى أن "زهير حاليا بعهدة القضاء الذي وضع آلية لعملية استرداد الأموال بالإضافة الى عملية عودته الى السجن بعد أن يتم استعادة كل المبالغ المالية التي بحوزته".وأوضح القيادي في تحالف الفتح، انه "تم استعادة جزء من الأموال التي كانت بحوزة زهير وبمجرد بيع العقارات التي قام بشرائها ستسترد البقية الى الدولة"، لافتا الى أن "الاموال التي استحوذ عليها المتهم لا تتمثل بعقارات فقط، بل هناك مبالغ مالية ضخمة وهائلة موجودة داخل العراق، ويتم العمل على استرجاعها".

وجدد الهلالي تاكيده: "زهير تحت انظار القضاء والعمل متواصل لاعادة بقية الاموال".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد كشف عن استرداد 183 مليار دينار من سرقة القرن، فيما اكد اطلاق سراح المتهم نور زهير بكفالة لمدة اسبوعين لاسترداد بقية الاموال التي بحوزته