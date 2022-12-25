قيادي بالاطار: الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن تحتاج لاعادة نظر

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، المضي في اعادة النظر باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع واشنطن.

وقال العتبي في حديث لـ /المعلومة/ ان "في ضوء التحديات والاحداث الاليمة التي مرت بالعراق خلال السنوات الماضية بات من الضروري اعادة النظر باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع واشنطن والتي لم تحقق ايا من اهدافها العامة، كما ان المتضرر منها العراق بشكل مباشر".

واضاف، ان "لدينا خمس ملاحظات مهمة حيال بنود الاتفاقية الاستراتيجية ابرزها استغلال واشنطن لبعض بنودها في تسيير طائرات عسكرية دون اي تفتيش ما يعني اشكالية امنية كبيرة يجب الانتباه لها بالاضافة الى مواضيع تتعلق بالاقتصاد والمال والخروقات المتكررة لطائرات والمسيرات وقصفها لاهداف في العمق".

واشار الى ان "وضع العراق الحالي يتطلب اعادة مراجعة لكل الاتفاقيات مع امريكا وغيرها وجعلها وفق مسار يخدم الامن القومي ويحفظ سيادته بشكل مباشر".

وكان العراق عقد اتفاقية الاطار الاستراتيجية قبل اكثر من 10 سنوات مع واشنطن الا انها لم تخدم وضعه الامني بل حملت سلبيات كبيرة بحسب خبرا الامن.