نزاهة البرلمان: أبو رغيف يتواجد خارج العراق

اعتبرت عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف، الأحد، التقرير الدولي الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست رفع غطاء الحماية الدولية عن أبو رغيف والكاظمي وحرق اوراقهم، مؤكدة عدم تواجد أبو رغيف داخل البلاد .

وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ما نشرته صحيفة واشنطن بوست أكد ما ذكرناه عن لجنة أبو رغيف وما مارسته من عمليات ابتزاز وتجاوز على حقوق الانسان والتي واجهنا في حينها عدة ممارسات تسقيطية ورفع دعاوى ضدنا".

وأضافت، أن "تقرير الصحيفة حرق أوراق أبو رغيف والكاظمي"، مشددة على ضرورة "اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم".

وبشأن مصير أبو رغيف أكدت نصيف، أن "أبو رغيف يتواجد حاليا خارج العراق" دون تحديد مكان تواجده.