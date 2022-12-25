الأخبار

نزاهة البرلمان: أبو رغيف يتواجد خارج العراق


اعتبرت عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف، الأحد، التقرير الدولي الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست رفع غطاء الحماية الدولية عن أبو رغيف والكاظمي وحرق اوراقهم، مؤكدة عدم تواجد أبو رغيف داخل البلاد . 

وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ما نشرته صحيفة واشنطن بوست أكد ما ذكرناه عن لجنة أبو رغيف وما مارسته من عمليات ابتزاز وتجاوز على حقوق الانسان والتي واجهنا في حينها عدة ممارسات تسقيطية ورفع دعاوى ضدنا". 

وأضافت، أن "تقرير الصحيفة حرق أوراق أبو رغيف والكاظمي"، مشددة على ضرورة "اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم".

وبشأن مصير أبو رغيف أكدت نصيف، أن "أبو رغيف يتواجد حاليا خارج العراق" دون تحديد مكان تواجده. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادي بالاطار: الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن تحتاج لاعادة نظر
السوداني يأمر بتوزيع أراض لمنتسبي الدفاع من أبناء البصرة
نزاهة البرلمان: أبو رغيف يتواجد خارج العراق
عضو بالفتح: الكاظمي مدان باغتيال قادة النصر والتستر على الفساد
السوداني: العراقيون تمكنوا من صد الإرهاب بكل شجاعة واصرار
وزير النقل يصدر توجيهات تخص خليجي 25
محلل سياسي : : لاخيار امام الحكومة غير الاتفاقية الصينية بعد كشف المؤامرات ضدها
النائب عن صادقون احمد الموسوي: السوداني مطالب بمحاسبة ابو رغيف ولجنته ومن كان يرأسهم ..
السوداني يصل الى البصرة
السوداني يوجه بتكريم منتسب في توزيع كهرباء شمال الناصرية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك