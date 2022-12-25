عضو بالفتح: الكاظمي مدان باغتيال قادة النصر والتستر على الفساد

اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان الحكومة الحالية تواصل حملاتها ضد الفساد والفاسدين من دون اي خطوط حمراء، لافتا الى ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مدان بالتستر على الفساد واغتيال قادة النصر وقد تم تهريبه باتجاه دبي.

وقال الزبيدي لـ /المعلومة/، ان "السوداني لم توضع امامه اي خطوط حمراء لمحاسبة الفاسدين والذين اضروا بالمال العام، حيث سيتم محاسبتهم بما فيهم الكاظمي وابو رغيف اذ مازالت الكثير من الملفات موجودة امام الجهات القضائية".

واضاف ان "الكاظمي تم تهريبه واخراجه من البلاد عبر كردستان وباتجاه دبي بهدف الافلات من الحساب والعقاب، خصوصا ان هذه الشخصية مدانة بالكثير من الملفات فضلا عن كونه المسؤول المباشر في الدولة اضافة الى ارتباط قضايا بينه وبين ابو رغيف الذي رأس لجنة التحقيق بقضايا الفساد".

وبين ان "الكاظمي مدان بالفساد واختراق الاجهزة الامنية واغتيال قادة النصر، وهو مادفعه للهرب متخفيا من العراق نحو الاقليم ومن ثم الى الامارات، وان لم يكن مدانا فهو متستر على الكثير من حالات الفساد".