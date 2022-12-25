السوداني: العراقيون تمكنوا من صد الإرهاب بكل شجاعة واصرار

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة تعتز بجميع المكونات العراقية.

وقال السوداني في كلمة له خلال مشاركته في القداس المقام بكنيسة سيدة النجاة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إن "الحكومة تعتز بجميع المكونات العراقية، لأن قوتنا بتنوعها، فهذا التنوع هو من أعطى للعراق نكهة خاصة"، مبيناً، أن "الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة علامة واضحة لانتصارنا على الإرهاب".

وتابع، أن "العراقيين تمكنوا من صد الإرهاب بكل شجاعة، ولكن أمامنا معركة ضد الفساد الذي أعاق عجلة التطور في البلاد".