وزير النقل يصدر توجيهات تخص خليجي 25

وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاحد، باستنفار جميع الشركات التابعة للوزارة، وتسخير الجهود والإمكانيات المُتاحة لديها وتقديم الوسائل الممكنة لدعم كأس الخليج العربي 25 في البصرة.

وقالت الوزارة في بيان ان "السعداوي التقى، اليوم الاحد، محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني، وعضو اللجنة العليا لخليجي ٢٥ عدنان درجال، في زيارته إلى المحافظة، للوقوف على الاستعدادات الجارية للبطولة الرياضية التي يعتزم العراق استضافتها، بداية العام الجديد".

وأضاف البيان ان "اللقاء استعرض الخطط والمتطلبات التنظيمية لبطولة خليجي 25 بما يجعلها استثنائية من جميع النواحي".

وبحسب البيان، وجه الوزير "باستنفار جميع الشركات التابعة للوزارة، وتسخير الجهود والإمكانيات المُتاحة لديها وتقديم الوسائل الممكنة لدعم البطولة".

وقال السعداوي، إن "الحدث الرياضي المنتظر يعد خطوة باتجاه تحقيق الطموح، نحو استضافة البطولات الدوليـة"، وفقا للبيان.