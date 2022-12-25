محلل سياسي : : لاخيار امام الحكومة غير الاتفاقية الصينية بعد كشف المؤامرات ضدها

اعتبر المحلل السياسي حازم الباوي الاجواء السياسية والاقتصادية ووعي الشعب في الوقت الراهن فرصة مؤاتية لتطبيق الاتفاقية العراقية - الصينية بكامل فقراتها، لافتا الى ان الحكومة لم يعد امامها غير خيار هذه الاتفاقية بعد افتضاح المؤامرات التي وقفت ضدها.

وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان "الشعب العراقي وعى جيدا المؤامرة التي حيكت قبل 3 سنوات وحاولت الاطاحة بالاتفاقية ما يجعل الحكومة الجديدة امام مسؤولية كبرى لتطبيقها كخطوة مهمة لمصلحة الشعب حاضرا ومستقبلا".

واضاف ان "كل الذرائع التي تم اختلاقها من قبل الاجندات التي لاتريد لشعب العراق الخير قد افتضحت مضامينها، واصبح الشعب على دراية تامة بما حصل، وان تحركات الجهات السياسية الخارجية واذرعها الداخلية فقدت جدواها ومصداقيتها بشكل كبير".

وشدد الباوي على ضرورة حث الفعاليات السياسية في البرلمان وخارجه وايضا الجهات الاعلامية والآكاديمية والاقتصادية على الضغط على الحكومة لتطبيق برامج الاتفاقية من جهة، وتعرية اهداف من يعرقلها سابقا ولاحقا من جهة اخرى.