السوداني يصل الى البصرة

وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الأحد، الى محافظة البصرة للإطلاع على استعدادات خليجي 25 .

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصل الى محافظة البصرة للإطلاع على استعدادات خليجي 25".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء سيفتتح عدد من المشاريع الخدمية وسيتابع التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة خليجي 25".

الى ذلك ذكر مصدر محلي لـ/المعلومة/ ان السوداني سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع السلطات المحلية ومدراء الدوائر الخدمية والامنية للاطلاع المباشر على تفاصيل التحضيرات قبيل انطلاق كأس الخليج المقام في المحافظة