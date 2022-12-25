رئيس أركان الجيش يعاقب قائداً عسكرياً في نينوى

قرر رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاحد، معاقبة قائد عسكري جراء إخفاقه في واجبه في محافظة نينوى.

وأظهرت وثيقة، فان الفريق الركن يار الله قرر نقل المقدم الركن علي خميس سعيد امر الفوج الثالث لواء 51 فرقة مشاة 14 الى ضابط ركن الحركات الأركان العامة قيادة عمليات نينوى".

وبحسب الوثيقة فأن سبب هذا القرار يعود لإخفاق هذا القائد العسكري وكذبه على القائد الأعلى منه مما ادى الى سقوط ضحايا من بين صفوف قوات الجيش العراقي قبل 4 أيام في هجوم إرهابي".

ووجه رئيس أركان الجيش بألا يُسند أي منصب للضابط المعاقب الذي تسلم المنصب بدلا منه المقدم الركن قتيبة فاضل، وفقا للوثيقة.