الحشد الشعبي يطيح بارهابيين شرق الانبار

تمكن اللواء الثاني بالحشد الشعبي، السبت، من الاطاحة بمطلوبين وفق المادة 4 إرهاب شرق الانبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب شرق الانبار".

واضاف ان "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها القوة ضمن قاطع المسؤولية في عمليات شرق الأنبار، حيث تمكنت من القاء القبض على المطلوبين (ع ر ر) و (ل ر ر) وفق المادة 4 إرهاب وذلك بعد متابعة حثيثة من قبل اللواء".