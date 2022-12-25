تكليف الفريق الركن قاسم نزال بمهام معاون رئيس أركان الجيش للعمليات

قرر وزير الدفاع ثابت العباسي، السبت، تكليف الفريق الركن قيس المحمداوي لمنصب نائب قائد العمليات المشتركة، والفريق الركن قاسم نزال بمنصب معاون رئيس اركان الجيش.
وبحسب بيان للوزارة، فأن رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير يارالله وقع على وثيقة حسب الصلاحيات المخولة لوزير الدفاع حيث تقرر انهاء تكليف الفريق (مش) الركن قيس المحمداوي من مهام معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ويكلف بمهام منصب نائب قائد العمليات المشتركة.
وتقرر ايضا "نقل الفريق (درع) الركن قاسم جاسم نزال من امرة امانة السر، ويكلف بمهام منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات".
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