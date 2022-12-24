ضبط أحزمة ناسفة وعبوات لاصقة في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن ضبط أحزمة ناسفة وعبوات لاصقة في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية لقواطع المسؤولية، وبعد ورود معلومات من أحد المواطنين المتعاونين بوجود مواد متفجرة في أحد الدور المتروكة في الجانب الأيمن لمحافظة نينوى، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من أبطال وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع قوة من طوارئ نينوى، ومديرية أمن وطني نينوى، ومركز شرطة الخزرج، والانتقال على المكان المقصود".

وأضافت "تم ضبط ثلاثة أحزمة ناسفة، وخمس عبوات لاصقة، وأجهزة موبايل من مخلفات داعش الإرهابي".