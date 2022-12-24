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الخلاف السني يستعر حول "هيئة البعث"!


كشف مصدر مطلع، السبت، عن نشوب خلاف سني جديد بعد توجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حل هيئة المساءلة والعدالة. 

 وتشير مصادر سياسية خاصة لـ/المعلومة/ ان "هيئة المساءلة والعدالة وتوجه الحكومة  نحو حلها اوجدت خلافا سنيا جديدا رغم اصرار تلك القوى على حلها قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني". 

 واضاف ان "الهيئة يهيمن عليها تحالف السيادة وبالتحديد المقربين من خميس الخنجر وفي حال حلها فان المناصب ستكون خسارة كبيرة للخنجر ما فتح السجال مجددا حول منصب محافظ صلاح الدين والذي يشغله اسماعيل الهلوب المقرب من ابو مازن". 

 واشار الى ان "الهلوب شرع شخصيا لاحداث تقارب بين القوى السنية في صلاح الدين وانهاء النزاع الا ان المساعي  اعتبرت سطحية بسبب الخلاف حول المناصب والمقاولات الخاصة بالمحافظات المحررة".

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