جمال الكربولي: السفيرة الاميركية وبلاسخارت شريكتان فعليتان بكوارث العراق

هاجم رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم السبت، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت والسفيرة الأميركية، مبينا ان الشخصيتين متورطتان بافتعال الكوارث بالعراق.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر "لقد سئم العراقيون من ممثلة الأمم المتحدة وهي تتظاهر بدور الحريصة عبر زياراتها الاستعراضية الانتقائية بينما تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون وعن عرقلة عودة النازحين إلى مدنهم بل لم تدن انتهاكات لجنة أبو رغيف السادية".

وتساءل الكربولي: "أين دورها في إعادة إعمار المدن المدمرة وقد قاتل العراق الإرهاب نيابة عن العالم ولماذا سكتت عن التزوير الفاضح للانتخابات".

وأضاف أن "التسابق المفضوح ما بين الممثلة الأممية والسفيرة الأميركية على زيارة رؤوس الفساد في العراق لا يمكن تفسيره إلا أنها شريكة فعلية في كل الكوارث التي تجري في البلد وسكوتها هذا مقابل ثمن".