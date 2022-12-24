الحراك الشعبي يتهم السفيرة الامريكية بالتدخل بالشان العراقي لتعطيل الاتفاقية الصينية

اتهم عضو الحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين علي الكرعاوي ، السبت ، السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي بالعمل على تعطيل الاتفاقية الصينية العراقية بكل السبل، مبينا أن تحركات رومانوسكي تعتبر تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية .

وقال الكرعاوي في حديث ل / المعلومة/ ، أن "السفيرة الأمريكية في بغداد تتجول على بعض المسؤولين الرسميين لتنفيذ أجندة أمريكا الخبيثة"، مؤكدا ان "التمادي الأمريكي يشكل تدخلا سافرا في الشأن السيادي العراقي ".

وأضاف أن "هذا التدخل بات مكشوفا للجميع وهو تعطيل تنفيذ الاتفاقية الصينية والعمل على تأجيج الشارع ضد حكومة السوداني ".

وأشار إلى أن " السفيرة الأمريكية لدى بغداد تنتهك الأعراف الدبلوماسية بانتهاك سيادة العراق والعمل على تعطيل الاتفاقيات مع الصين لاسيما الحزام والطريق"..

واتهم النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم السبت، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالاستمرار في انتهاك سيادة العراق والعمل على تنفيذ اجندة بلادها في العراق، دعيا الحكومة الجديدة لأبعادها عن التدخل بالقرارات التي تخص الداخل العراقي.