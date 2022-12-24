في الذكرى الثالثة لغدرهم.. تأكيد نيابي على استمرار ملاحقة قتلة شهداء النصر

أكدت كتلة الصادقون النيابية ، السبت ، استمرار ملاحقة المتورطين بجريمة مطار بغداد الدولي ، محذرة من خطورة تسويف هذا الملف.

وقالت النائبة محاسن الدليمي في حديث ل/ المعلومة / ، أن " بعض المتورطين في محاولة اغتيال قادة النصر ورفاقهما تسلموا مناصب في الحكومة السابقة ".

وأضاف أن " الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر بالقرب من مطار بغداد يجب أن يتم خلالها كشف من تورط بهذه الجريمة كذلك تطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية من العراق "،

وأشارت إلى أنه " على الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أقر بمسؤولية البيت الأبيض بالوقوف وراء تنفيذ عملية اغتيال قادة النصر إلا أن الأدلة تثبت وجود عملاء محليين تورطوا بجريمة مطار بغداد ".

مؤكدة أن " كتلتها تعتزم ملاحقة المتورطين باغتيال قادة النصر قانونيا ودستوريا من خلال المحاكم العراقية المختصة| .

وأعلن الحراك الشعبي التنسيقي عزمه عقد مؤتمره الأول لتسليط الضوء على أبرز التداعيات القانونية والسياسية لحادثة مطار بغداد الدولي.