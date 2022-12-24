نزاهة البرلمان تطالب الحكومة بالكشف عن فساد شركات الاتصالات

أعلنت لجنة النزاهة النيابية ، السبت، عن تسجيل عدة ملاحظات على اداء عمل شركات الهاتف، فيما دعت رئيس الوزراء ووزارة الاتصالات إلى إعداد ورقة إصلاحات لعمل شركات الاتصالات والحد من الفساد .

وقال عضو اللجنة هادي السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "اللجنة ستأخذ على عاتقها تدقيق ومراجعة عقود تراخيص شركات الهاتف النقال للوقوف على أسباب عدم دفع الديون المستحقة وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف السلامي، "اننا طالبنا رئيس الوزراء ووزارة الاتصالات بمطالبة شركات الاتصالات بدفع الديون المتراكمة عليها وعدم السماح لها باستغلال مقدرات الدولة".

وأشار إلى أن "هذه الشركات اضاعت مليارات الدولارات دون اي جدوى اقتصادية"، مؤكدا أن "شركات الاتصالات يسودها الغموض والفساد في كثير من عقودها والتي لم تراع المصلحة العامة طوال السنين السابقة".

وكان عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية عقيل الفتلاوي أعلن في حديث سابق ل / المعلومة / عن إحالة ملف فساد شركة اتصالات كورك إلى محكمتي الكرخ الثانية والرصافة.