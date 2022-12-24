السوداني يبحث مع طالباني تأمين الحدود العراقية وتنفيذ البرنامج الوزاري

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في لقائه مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أهمية الدور الخدمي الذي تؤديه المؤسسات التنفيذية على مستوى إقليم كردستان وباقي المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني"، لافتا إلى أن "اللقاء شهد البحث في الأوضاع السياسية العامة، وسير الجهود الحكومية لتنفيذ المنهاج الوزاري، وأهمية الدور الخدمي الذي تؤديه المؤسسات التنفيذية على مستوى محافظات إقليم كردستان العراق وباقي المحافظات".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات على مستوى العمل الوطني بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة لتأمين الحدود العراقية وتقدّم العمل في ضبطها، وفقًا لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".