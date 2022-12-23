المالية تعلن استئناف دوام دائرتي الموازنة والمحاسبة ليومي الجمعة والسبت

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، استئناف دوام دائرتي الموازنة والمحاسبة ليومي الجمعة والسبت لاستكمال إجراءات تدقيق وتثبيت شريحة المحاضرين.

وقالت الوزارة في بيان انه "بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، استأنفت كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة في الوزارة العمل ليومي الجمعة والسبت لاستكمال الإجراءات الخاصة بعمليات تدقيق وتثبيت شريحة المحاضرين في وزارة التربية لكافة المحافظات المشمولة والوزارات الاخرى الواردة معاملاتهم لغاية تاريخ اليوم ".

وأضاف البيان انه "بناءاً على مخرجات الاجتماع المنعقد في مكتب رئيس الوزراء، بين وزارتي المالية والتعليم العالي ومجلس الخدمة الاتحادي، انهت الوزارة كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التعديل على التعيينات، وبإمكان مجلس الخدمة الاتحادي إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها".

وتابع البيان، ان "وزارة المالية تواصل جهود تدقيق برنامج الوزاري ليتسنى ادراجه ضمن موازنة العام ٢٠٢٣، المتضمن الارتقاء بآليات إدارة المال العام ومستوى الخدمات المقدمة من خلال تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المالية العامة".