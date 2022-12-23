اعتقال "منتحل" صفة ضابط وتاجر مخدرات في كركوك والديوانية

اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على منتحل صفة ضابط في كركوك، وتاجر مخدرات في محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية في بيان إنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع بملاحقة العناصر المطلوبة والخارجة عن القانون وبالاعتماد على المعلومات الاستخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصلية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية من القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة (مقدم) في إحدى الأجهزة الأمنية، كان يقوم بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان إن "العملية جرت في مركز مدينة كركوك بالتنسيق مع فوج مغاوير قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة - كركوك، فيما تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالة الى الجهات القضائية المختصة".

وفي سياق منفصل، القت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتعاون مع مكافحة الاجرام القبض على احد مروجي وتجار المخدرات وبالجرم المشهود في مركز مدينة الديوانية، فيما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه واحالة الى القضاء. بحسب البيان.