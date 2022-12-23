انفجار داخل مسجد في كابل يخلف عددا من القتلى والجرحى

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب اخرون، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابل.

وذكرت وسائل اعلام أفغانية ان "انفجارا وقع داخل احد المساجد في العاصمة كابل اسفر عن مصرع واصابة عدد من الأشخاص".

وأضافت ان " الانفجار وقع في منطقة كوهت إي سانغي، في العاصمة كابل، وأنه ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في المسجد، وانفجرت خلال أداء المصلين لصلاة يوم الجمعة".

وأشارت وسائل الاعلام الى انه "لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار".