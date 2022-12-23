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قيادي بالإطار: العراق يلاحق امواله المهربة في 30 دولة حاليا


 أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، ان العراق يلاحق امواله المهربة في 30 دولة حاليا.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان "تعقب الاموال المهربة من العراق واستعادتها تعد من اولويات حكومة السوداني وجزء فعال من الحرب على الفساد التي التهم اجزاء واسعة من اموال البلاد في السنوات الماضية".

واضاف، ان "العراق بدأ فعليا بالانفتاح على أكثر من 30 دولة من خلال لجان مختصة من اجل ملاحقة الاموال المهربة ومعرفة مصيرها في المصارف وبقية القطاعات مؤكدا بان هناك تفاعل متفاوت من قبل الدول حيال هذا النشاط".

واشار الى ان "العراق يملك خيوطاً كثيرة حيال الاموال المهربة لكن عملية استعادها فيها بعض المصاعب والتعقيدات والتي نأمل ان تحقق اهدافها في القريب العاجل".

وكانت اموال كبيرة جرى تهريبها على فترات من العراق الى دول عدة من قبل فاسدين كثرة في السنوات الماضية"

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