عضو تحالف الفتح علي الزبيدي : الكثير من المشتكين توجهوا الى القضاء ضد ابو رغيف

اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان الكثير من المشتكين توجهوا الى القضاء بعد قيام رئيس لجنة التحقيق بقضايا الفساد احمد أبو رغيف بتعذيبهم خلال التحقيقات، لافتا الى ان هناك تسريبات عن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال هذه الشخصية من اجل اتخاذ الإجراءات القضائية.

وقال الزبيدي لـ /المعلومة/، ان "أبو رغيف احيل الى القضاء وهناك معلومات تفيد بأعتقاله على الرغم من ان الجهات الرسمية لم تعلن عن تنفيذ عملية الاعتقال بحق هذه الشخصية".

وأضاف ان "أبو رغيف قد ثبت قيامه بتعذيب عدد من الأشخاص وهناك مشتكين توجهوا الى القضاء لرفع دعوى ضده، الا ان الإجراءات القضائية تتأخر في بعض الأحيان من اجل الإحاطة بالملف من جميع الجوانب".

وبين ان "السوداني عازم على محاسبة أبو رغيف او أي شخصية أخرى يثبت فسادها او ارتكابها مخالفات، حيث اكد رئيس الحكومة بأنه سيحاسب كل مقصر وفاسد مهما علا شأنه ومنصبه اذا لاتوجد لديه خطوط حمراء في محاربة الفساد".