القبض على مجموعة إرهابية استهدفت "سيطرة" أمنية في كركوك

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة إرهابية استهدفت "سيطرة" أمنية في محافظة كركوك.

وذكر اعلام الجهاز في بيان أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة التي قامت باستهداف سيطرة الـ(55) الواقعة في منطقة كوباني - قرب الطريق الحولي".

وأضاف البيان أن "عملية القاء القبض تمت بعد تفعيل الجهد الإستخباري والتحري الميداني وبالتنسيق مع قيادة الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية وبإشراف قائد المقر المتقدم - قيادة العمليات المشتركة في المحافظة".

وتابع، "تم التوصل لأحد المنفذين وبدلالته تم التعرف على باقي أفراد المجموعة، وقد جرى احالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".