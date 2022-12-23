القضاء يحكم على داعشي بالإعدام متهم بـ"مجزرة سبايكر" وقتل أكثر من 600 عراقي

أصدر مجلس القضاء الأعلى، حكماً بالإعدام بحق المجرم المسؤول عن قتل أكثر من (600) شهيد من شهداء سبايكر حيث كان منصبه في التنظيم (أمير القوة الضاربة) لما يسمى بولاية صلاح الدين.

وقالت هيئة الحشد في بيان انه "تم الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت من قبل القضاء العراقي بحق المجرم المسؤول عن قتل أكثر من (600) شهيد من شهداء سبايكر حيث كان منصبه في التنظيم (أمير القوة الضاربة) لما يسمى بولاية صلاح الدين".

وأضاف البيان، ان "كان المجرم قبل "داعش" ينتمي الى تنظيم القاعدة ومسؤولا عن مفارز الاغتيالات في بغداد، وألقي القبض عليه سابقاً بخطة استخبارية نوعية وكمين محكم أسفر عن اعتقاله بعملية مشتركة بين مديرية الأمن والانضباط وجهاز الأمن الوطني العراقي بعد استحصال الموافقات القضائية وإكمال التحقيقات احالته الى القضاء العراقي".