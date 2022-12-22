وزير التربية يقرر ايقاف "الاستثمار" في المدارس والمؤسسات التربوية الى أشعارٍ آخر

اكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، على اهمية الحفاظ على الشكل العام للأبنية المدرسية والمؤسسة التربوية من أي تجاوز والتأثير على طابع تصميمها العام

واضاف بيان صادر عن المكتب الاعلامي ان "الوزير وجه لجنة الاستثمار والجهات ذات العلاقة بإيقاف موافقات الاستثمار الممنوحة في المدارس والاراضي والمؤسسات التربوية واعادة النظر بها، والتأكيد على وضع ضوابط جديدة صارمة من شأنها الحفاظ على تلك المؤسسات وبالتوازي مع ضمان رصانة العملية التربوية".

وأشار البيان إلى" عزم الوزارة على وضع الخطوات واتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير البيئة الايجابية التربوية المحفزة على الابداع والتفوق والنجاح".