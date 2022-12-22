الحشد الشعبي يقتحم انفاقا سرية لـ"داعش" الارهابي ويستولي على أسلحة غربي الانبار

أفاد مصدر في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الخميس ، بالاستيلاء على اسلحة متنوعة خلال عملية اقتحام انفاق سرية لفلول "داعش" الاجرامي في مناطق غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح ل/ المعلومة/، إن "قوة من الحشد الشعبي استولت خلال عملية اقتحام لانفاق سرية لعصابات داعش الاجرامية في مناطق مختلفة من صحراء قضاء راوه باتجاه قضاء القائم غربي الانبار على اسلحة متنوعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات ".

واضاف المصدر ان "القوة داهمت تلك المناطق بعد حصولها على معلومات استخباراتية افادة بوجود اسلحة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على المناطق المستهدفة".

وأوضح، ان "القوة استولت ايضا على مواد تدخل في صناعة المتفجرات"، مشيرا الى ان "فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوة ".