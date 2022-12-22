الحشد الشعبي يطيح بتاجري مخدرات في الأنبار

تمكنت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، من القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في الأنبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان أن "قوة من اللواء 57 بالحشد بالتعاون مع الجيش استنادا لمعلومات استخبارية حول وجود اشخاص متهمين بتجارة المخدرات ضمن قاطع المسؤولية في قضاء هيت".

وأضاف، أن "القوة نجحت بالقاء القبض على المتهم (و.أ.ن.ح) بحوزته (204) حبات مخدرة نوع “كبتاجون” والمتهم (م.ج.س.ف) بحوزته (158) حبة".

وأشار الى "تسليم المتهمين إلى مكتب تحقيق قضاء هيت لاستكمال التحقيق معهم".