نائبة: مستثمر سعودي استولى على "ارض المرسلات" وحرم موظفين عراقيين منها

اتهمت عضو مجلس النواب سعاد المالكي، الخميس، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي باغراق البلاد في دوامة فساد لا يمكن السيطرة عليها، فيما اشارت الى استيلاء مستثمر سعودي "غير مستوف للشروط" على ارض المرسلات وحرمان موظفين عراقيين منها.

وقالت المالكي في حوار مع قناة "العراقية" الرسمية "مجلس النواب والجهات الرقابية مستمرة في الكشف عن صفقات فساد حكومة مصطفى الكاظمي دون تمييز".

واضافت ان "الازمة كبيرة وكلما تم فتح ملف لحق به ملف فساد اخر، ما جعل البلاد تغرق في دوامة فساد من الصعب الخروج منها".

وكشفت المالكي عن "استيلاء مستثمر سعودي غير مستوف للشروط على ارض المرسلات المخصصة لتوزيعها بين موظفي شبكة الإعلام العراقي وبالتالي تم حرمان موظفين عراقيين منها".