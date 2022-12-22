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رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا


تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، رسالة خطية من نظيره التركي رجب طيب اردوغان تدعوه الى زيارة تركيا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي". 

واضاف انه "في مُستهل اللقاء، سلّم السفير علي رضا كوناي الرئيس، رسالة خطّية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مُتعلقة بالعلاقات الثنائية، وبالرغبة في تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، والاحترام المُتبادل لدعم السلام والاستقرار الإقليمي، وأهمية تكثيف التواصل الثنائي على المستويات كافة لتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب دعوة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد لزيارة تركيا"

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