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السوداني يصدر توجيهات عسكرية بشأن الخروقات الأمنية


اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات للقادة الأمنيين على خلفية الأحداث الأخيرة في ديالى وكركوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً أمنياً ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية"، مبينا ان "الاجتماع خصص لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى، اللتين شهدتا هجومين ارهابيين أدّيا إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين".

وتابع ان "السوداني استمع إلى إيجاز مفصل عن الحادثين الإرهابين، والخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات".

وشدّد القائد العام للقوات المسلحة على أن "ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص"، موجها "القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الارهابية، وتحدّ من حركتهم".

ووجه السوداني "جميع القادة والآمرين بالتواجد الميداني في قواطع العمليات، وأن يكونوا قريبين من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة أيضاً "بضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد".

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