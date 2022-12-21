الحشد الشعبي يحبط تهريب كمية من الممنوعات الى الموصل

تمكن الحشد الشعبي، الثلاثاء، من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الممنوعات الى الموصل.

وذكر بيان للحشد ، ان "قوة من اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تمكنت من احباط ادخال كمية كبيرة من المواد الممنوعة الى مدينة الموصل".

واضاف ان "ذلك جاء خلال عملية امنية نوعية، حيث تمكنت القوة من ضبط شاحنتين محملتين باكثر من 1000 كارتون من المواد الممنوعة في احدى ساحات كوكجلي مع المهربين وكان هدفهما ادخالها الى مدينة الموصل".