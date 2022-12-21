تحالف الانبار يستقطب 10 أحزاب جديدة ويحضر مفاجأة للحلبوسي

كشف القيادي البارز في تحالف الانبار الموحد اركان خلف الطرموز ، الأربعاء ، عن انضمام 10 احزاب الى تحالف الانبار الجديد وسط رغبة عدد من الشخصيات السياسية والعشائرية والأكاديمية الانخراط الى التحالف في غضون الايام القليلة المقبلة .

وقال الطرموز في تصريح ل / المعلومة/ ان " 10 احزاب سياسية بينهم نواب واعضاء من مجلس الانبار المنحل وشيوخ عشائر وشخصيات اخرى لها تأثير في الشارع الانباري انضموا الى تحالف الانبار الموحد في مسعى لجمع كافة القوى السنية وتوحيد الخطاب وتصحيح المسارات الخاطئة التي افرزتها المرحلة السابقة اثر تسلط الحزب الواحد على ادارة شؤون المحافظة ".

واضاف ان" الانباء التي تحدثت عن تشكل تحالف الانبار الموحد لغرض انتخابي انباء غير صحيحة وعارية عن الصحة كون ان المؤسسين يطمحون بأن يكون التحالف اطار لجميع القوى السنية وتوحيد الخطاب السني والانفتاح على الجميع دون قيد او شرط والتركيز على اختيار الكفاءات العلمية في ادارة المحافظة بعيدا عن التحزب".

وأوضح، أن "التحالف لدية رؤى مغايرة لتلك الاحزاب التي ادارت المحافظة منها التركيز على ملف تشغيل كافة المعامل الصناعية المتوقفة منذ اكثر من 20 عام والنهوض بالواقع الاستثمار وتحسين الطاقة الكهربائية من خلال بناء محطات تولية فضلا عن ايجاد الحلول الناجعة لملفات اخرى عجزت الحكومات السابقة على حلها".

وأشار الطرموز الى ان "التحالف سيكشف في غضون الايام القليلة المقبلة عن اسماء شخصيات بارزة في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انضمت الى تحالف الانبار الموحد ، مؤكدا ان تشكيل التحالف جاء لملمة القوى السمنية وتوحيد الخطاب السني "