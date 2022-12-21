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تقرير من المالية يتهم شركة مملوكة لبارزاني بنقل اموال سرقة القرن


كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الاربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن نقل اموال سرقة القرن من مصرف الرافدين، مبينا ان شركة كورك والتي تمتلكها عائلة بارزاني نقلت مبالغ طائلة من اموال سرقة القرن بسيارات تابعة لها.

 وقال السلامي في حوار متلفز  إن "تقرير الشركة العراقية للخدمات المصرفية التابعة لوزارة المالية أشر عدة نقاط ضمن التحقيقات الجارية مع مصرف الرافدين بضمنها قيام شركات مدنية وعجلات مملكة لموظفين في مصرف الرافدين بنقل المليارات من خزينة المصرف دون سيارات مصفحة وهو امر مخالف لشروط السلامة".

 واضاف ان "المثير للانتباه قيام سيارات لندكروز تابعة لشركة كورك للاتصالات بنقل 60 مليار دينار من اموال سرقة القرن ضمن احد فروع المصارف ما يؤشر الى وجود الكثير من التساؤلات وتورط شخصيات اخرى بصفقة القرن"، موضحا ان "احد المتورطين حسين بسرقة القرن حسين  آغا يشغل مستشارا في هيئة الاستثمار الوطنية حاليا ودون محاسبته".

 وأشار السلامي الى ان " طائرة المتهم الابرز في السرقة نور زهير تغادر وتعود الى العراق دون ابلاغ سلطة الطيران  ولا تمر من خلال التفتيش او اية عملية تدقيقية من قبل مطار بغداد الدولي".

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