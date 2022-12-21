الانفصال يلوح بالأفق.. صراع اليكتي والبارتي يفوق التوقعات

اعتبر السياسي المستقل عباس المالكي، اليوم الأربعاء، ان استمرار اجتماعات البارتي مع الحكومة المركزية بدون اليكتي يمثل عمق الخلافات الموجودة بين الحزبين الكرديين، فيما اكد ان هنالك تحركات تدعو لانفصال السليمانية عن كردستان.

وقال المالكي في حديث لـ /المعلومة /، إن "استمرار اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحكومة المركزية في بغداد مع الاتحاد الوطني الكردستاني هو مؤشرا لعمق الخلافات الحاصلة بين الحزبين الكرديين"، مشيرا الى ان "هنالك تحركات تدعو لانفصال السليمانية عن كردستان نتيجة؛ شعور قيادات الأخيرة بعدم حصولهم على الحصة العادلة من أربيل".

وتابع، ان "الاتحاد الوطني يتعرض دائما الى عدم إعطائه حصة السليمانية بالمناصفة مع اربيل من الواردات في الإقليم ومن الحكومة المركزية ايضا".

ولفت الى ان "دعوات الانفصال جاءت بعد شعور قيادات السليمانية بالإقصاء من أربيل نتيجة السيطرة على الملفات الأساسية وابرزها السياسية، فضلا عن الشعور بالتبعية الكاملة الى أربيل".

وبين ان "هنالك تحركات من الاتحاد الوطني الكردستاني من اجل إقامة تحالفات جديدة مع أحزاب اخرى داخل الإقليم للحصول على مستحقاتها"، مبينا ان "الازمة الكبيرة التي ستحدث في حال حصول الديمقراطي على مكتسبات جديدة من الاجتماعات الجارية في بغداد الان بعيدا عن الاتحاد الوطني".