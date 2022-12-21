وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي

توفي نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي، في الهند عن 63 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الزوبعي على فيسبوك، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه والدي الدكتور سلام الزوبعي".

وأضاف، انه "سيتم اعلان مجلس العزاء عند وصول جثمانه من دولة الهند".

ويعد الزوبعي من المشاركين في العملية السياسية التي جرت في العراق عام 2005، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء لملف الامن والخدمات ووزير الدفاع وكالة عام 2006.