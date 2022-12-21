الإطاحة بأحد عناصر شبكة قرصنة واختراق قواعد بيانات المؤسسات الحكومية

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، القاء القبض على احد عناصر شبكة قرصنة واختراق قواعد بيانات المؤسسات الحكومية.

وذكر الجهاز في بيان أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شبكة لقرصنة المعلومات واختراق قواعد بيانات لمؤسسات حكومية في محافظة ذي قار، تمكنت مفارزنا وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على أحد أفراد الشبكة وبحوزته جهاز حاسوب يحتوي على قاعدة بيانات حكومية".

وأضافت: "ومن خلال تدوين أقواله اعترف المتهم بارتباطه بشبكة تهكير يتم التواصل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأتم البيان: "تمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".