الحشد الشعبي يفكك شبكة تجارة مخدرات في الأنبار

فكك الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، شبكة تجارة مخدرات في محافظة الانبار.

وقال الحشد في بيان انه "بتنسيق مشترك بين لواء 13 الطفوف ومديرية الأمن والانضباط في الهيئة وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجد اشخاص يرومون دخول (70) ألف حبة مخدرة الى العراق تمكنت قطعات امن الحشد ولواء 13 من القاء القبض على متهمين في القائم ومتهم اخر في هيت ومتهمين اخرين في الرمادي بعملية سريعة وخاطفة استمرت ساعات فقط".

واضاف ان "التنسيق الامني جاء بنتائج امنية جيدة والحصيلة كانت السيطرة على (70) ألف حبة من المخدرات والقاء القبض على خمسة متهمين وتفكيك الشبكة".