وزير الخارجية: "قمة بغداد" مظلة حوارية بين دول الجوار

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ان قمة بغداد مظلة حوارية بين دول الجوار.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية العراق والأردن ان "مؤتمر قمة بغداد الثاني يمثل مظلة حوارية بين دول الجوار".

وأضاف: "مؤتمر بغداد الثاني فرصة للحديث عن التحديات الاقتصادية والبيئية".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني على "أهمية التعاون بين العراق والأردن ومصر". واوضح: "مؤتمر بغداد الثاني أكد الوقوف مع العراق في الحرب على الإرهاب".