النائب البلداوي يكشف عن تقديم نحو 50 ملفاً للقضاء يتعلق بالفساد وهدر المال

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي عن تقديمه نحو 50 ملفا يتعلق بالفساد وهدر المال الى الجهات المختصة من اجل محاسبة الفاسدين والقصاص منهم وفقا للقانون.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان "الحكومة ماضية ببرنامجها لمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين واسترداد الاموال من بين ايديهم وضمان القصاص منهم بالقانون والقضاء".

واضاف انه "قدم للجهات الرقابية والقضائية نحو 50 ملفا يتعلق بالفساد وهدر بالمال العام والاضرار بالمصلحة العامة والمواطنين والتجاوز على الصلاحيات والحدود الادارية والسرقات والمبالغة بالاسعار".

وبين ان "ملفات الفساد تحتاج الى الوقت حيث تستغرق فترة زمنية لجميع الادلة والبيانات خصوصا ان الفاسدين موجودين على رأس السلطة وليس من السهل الحصول على المعلومة بعد ان احاطوا انفسهم بجدار من الاقارب والمنتفعين من الفساد والسرقات، الا ان الوضع لن يدوم طويلا اذ يجري العمل على محاسبة جميع الفاسدين من خلال القضاء".