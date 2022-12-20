برلماني يكشف سبب جمع تواقيع لعقد جلسة الدولار الاستثنائية

بين عضو مجلس النواب، حسين السعبري، اليوم الاثنين، السبب الاساس وراء جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية بشان اسعار صرف الدولار، فيما أكد أن ازمة الصرف تسببت بخلق مشاكل محلية عديدة للشعب العراقي.

وقال السعبري في حديث ل / المعلومة /، إن "الجلسة البرلمانية الاستثنائية بخصوص ارتفاع أسعار صرف الدولار التي طالبنا بها عبر جمع تواقيع اعضاء مجلس النواب، جاءت لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء الارتفاع ومحاولة الوصول الى حلول واقعية".

وأضاف: "باعتبارنا ممثلين عن الشعب والذي من حقه ان يطالب ممثليه بالضغط على الحكومة لحل مشاكلهم لاسيما ان ازمة ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تعد من ابرز المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البلد في القوت الحالي".

واوضح عضو مجلس النواب، أن "زيادة أسعار الصرف تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياطية والعلاجات وتأثرت به جميع نواحي البلد"، مؤكدا أنه "لابد ان تكون هناك وقفة جادة تجاه هذا الملف والضغط على الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الازمة التي يمر المجتمع العراقي".

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة "جمع تواقيع من قبل اعضاء مجلس النواب، والذين يبلغ عددهم قرابة 18 نائبا؛لمناقشة ارتفاع اسعار صرف الدولار واثره السلبي على المواطنين.

وسجلت اسعار صرف الدولار استقرارا في الاسواق المحلية، حيث بلغت أسعار بيع الدولار 151600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151500 دينار لكل 100 دولار.