الاطار: مجزرة البو بالي تستدعي اتخاذ 3 قرارات عاجلة

رأى القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، أن مجزرة منطقة البو بالي في محافظة ديالى تستدعي اتخاذ 3 قرارات عاجلة.

وقال العتبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "استشهاد واصابة 12 مدني من اهالي قرية البو بالي في ديالى مساء يوم امس في مجزرة وحشية بحق الابرياء تقف خلفها العصابات الارهابية التي تحاول من خلال لغة الدعم ارباك المشهد الامني العام في المحافظة".

واضاف، ان "مجزرة البو بالي تستدعي 3 قرارات عاجلة ابرزها اجراء تغيرات في منظومة امن ديالى بما يسهم في تصحيح المسار الامني العام وخاصة الخطط وتفعيل الجهد الاستخباري من خلال الرصد وتقاطع المعلومات وتفكيك الخلايا النائمة التي تمثل ابرز التحديات في المشهد العام".

واشار العتبي الى ان "أمن ديالى في خطر والخروقات المتكررة رسائل سلبية يجب الانتباه لتداعياتها على المشهد العام والسعي لمنع تكرارها".