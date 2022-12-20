تشكيل "خلية استخبارية" لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء بتشكيل خلية استخبارية لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات.

وقالت الوزارة في بيان ان "وزير الداخلية عقد اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات، لبحث جملة من المواضيع والملفات المهمة في مقدمتها الاستعدادات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظات الديوانية وواسط والمثنى، وتشكيل خلية استخبارية مسؤولة عن أمن واستخبارات هذه المحافظات والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال".

وأضافت انه "الوزير وجه بمراجعة الخطط ومتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية خاصة في المناطق التي حصلت فيها خروقات أمنية خلال الأيام الماضية والعمل على تقديم المجرمين الى العدالة والقصاص العاجل منهم".

وأشارت الوزارة الى ان "الشمري أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة الاستخبارات، داعياً الى بذل جهود إضافية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد".

وبينت ان "الوزير استمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها".