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العراق يطالب الدول الشقيقة والصديقة تسليم المطلوبين للقضاء العراقي


طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الدول الشقيقة والصديقة الى التعاون مع العراق وتسليم المطلوبين للقضاء العراقي، مؤكدا أن العراق بدأ بمحاربة الفساد من أعلى المستويات.

وقال السوداني في كلمته أثناء انعقاد قمة مؤتمر بغداد الثانية في الاردن  :"وضعنا مكافحةَ الفساد المالي والإداري في صلبِ أولوياتنا"، مضيفا "بدأنا عملياً حملةَ مكافحة الفساد، بدءاً من أعلى المستويات".

‏وطلب من "الدول الشقيقة والصديقة المساعدة  في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محلَّ إقامةٍ لهم".

وشدد على "ضرورة مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكر المتطرف بجميع اشكاله". 

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العراق يطالب الدول الشقيقة والصديقة تسليم المطلوبين للقضاء العراقي
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